Сигналы / MetaTrader 4 / DAA DIA
Ivan Dergausov

DAA DIA

Ivan Dergausov
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
Alpari-ECN1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
6.21 USD
Худший трейд:
-2.40 USD
Общая прибыль:
14.37 USD (961 pips)
Общий убыток:
-7.12 USD (659 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.59 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
39.94%
Макс. загрузка депозита:
6.52%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
1.99
Длинных трейдов:
10 (76.92%)
Коротких трейдов:
3 (23.08%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
1.60 USD
Средний убыток:
-1.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.65 USD (2)
Прирост в месяц:
2.98%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3.65 USD (8.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.38% (3.65 USD)
По эквити:
3.17% (1.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 302
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.21 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4.54 USD
Макс. убыток в серии: -3.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-ECN1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RVDMarkets-Live ECN
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
Varchev-Real
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 5
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 13
TitanFX-05
0.00 × 1
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 3
GalaxyPrime-LIVE
0.00 × 15
CryptoRocket-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 23
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 43
ICTrading-Live32
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 1
еще 460...
Нет отзывов
2025.12.31 14:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 12:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 06:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DAA DIA
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
953
USD
4
84%
13
69%
40%
2.01
0.56
USD
3%
1:500
Копировать

