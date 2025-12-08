- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
9 (69.23%)
Negociações com perda:
4 (30.77%)
Melhor negociação:
6.21 USD
Pior negociação:
-2.40 USD
Lucro bruto:
14.37 USD (961 pips)
Perda bruta:
-7.12 USD (659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (4.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.59 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
39.94%
Depósito máximo carregado:
6.52%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
1.99
Negociações longas:
10 (76.92%)
Negociações curtas:
3 (23.08%)
Fator de lucro:
2.02
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
1.60 USD
Perda média:
-1.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.65 USD (2)
Crescimento mensal:
2.98%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3.65 USD (8.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (3.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.17% (1.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.21 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.54 USD
Máxima perda consecutiva: -3.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-ECN1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
953
USD
USD
4
84%
13
69%
40%
2.01
0.56
USD
USD
3%
1:500