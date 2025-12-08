- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
9 (69.23%)
Transacciones Irrentables:
4 (30.77%)
Mejor transacción:
6.21 USD
Peor transacción:
-2.40 USD
Beneficio Bruto:
14.37 USD (961 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.12 USD (659 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (4.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.59 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
39.94%
Carga máxima del depósito:
6.52%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
1.99
Transacciones Largas:
10 (76.92%)
Transacciones Cortas:
3 (23.08%)
Factor de Beneficio:
2.02
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
1.60 USD
Pérdidas medias:
-1.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-3.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.65 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.98%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3.65 USD (8.89%)
Reducción relativa:
De balance:
0.38% (3.65 USD)
De fondos:
3.17% (1.17 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.21 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-ECN1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
otros 460...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
953
USD
USD
4
84%
13
69%
40%
2.01
0.56
USD
USD
3%
1:500