트레이드:
34
이익 거래:
21 (61.76%)
손실 거래:
13 (38.24%)
최고의 거래:
13.02 USD
최악의 거래:
-4.39 USD
총 수익:
48.80 USD (2 777 pips)
총 손실:
-23.08 USD (2 102 pips)
연속 최대 이익:
6 (21.26 USD)
연속 최대 이익:
21.26 USD (6)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
52.86%
최대 입금량:
6.52%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
2.49
롱(주식매수):
22 (64.71%)
숏(주식차입매도):
12 (35.29%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
0.76 USD
평균 이익:
2.32 USD
평균 손실:
-1.78 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.32 USD)
연속 최대 손실:
-10.32 USD (3)
월별 성장률:
4.97%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.32 USD (15.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.06% (10.32 USD)
자본금별:
3.71% (35.51 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|675
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-ECN1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
5%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
5
94%
34
61%
53%
2.11
0.76
USD
USD
4%
1:500