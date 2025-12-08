- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
9 (69.23%)
亏损交易:
4 (30.77%)
最好交易:
6.21 USD
最差交易:
-2.40 USD
毛利:
14.37 USD (961 pips)
毛利亏损:
-7.12 USD (659 pips)
最大连续赢利:
5 (4.54 USD)
最大连续盈利:
6.59 USD (2)
夏普比率:
0.27
交易活动:
39.94%
最大入金加载:
6.52%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
23 小时
采收率:
1.99
长期交易:
10 (76.92%)
短期交易:
3 (23.08%)
利润因子:
2.02
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
1.60 USD
平均损失:
-1.78 USD
最大连续失误:
2 (-3.65 USD)
最大连续亏损:
-3.65 USD (2)
每月增长:
2.98%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3.65 USD (8.89%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (3.65 USD)
净值:
3.17% (1.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|302
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-ECN1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RVDMarkets-Live ECN
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
Varchev-Real
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 13
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 3
|
GalaxyPrime-LIVE
|0.00 × 15
|
CryptoRocket-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent7
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 43
|
ICTrading-Live32
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
953
USD
USD
4
84%
13
69%
40%
2.01
0.56
USD
USD
3%
1:500