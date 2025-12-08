- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
17 (94.44%)
損失トレード:
1 (5.56%)
ベストトレード:
15.19 USD
最悪のトレード:
-0.49 USD
総利益:
61.12 USD (125 350 pips)
総損失:
-0.49 USD (1 pips)
最大連続の勝ち:
15 (55.20 USD)
最大連続利益:
55.20 USD (15)
シャープレシオ:
0.84
取引アクティビティ:
96.55%
最大入金額:
2.15%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
123.73
長いトレード:
14 (77.78%)
短いトレード:
4 (22.22%)
プロフィットファクター:
124.73
期待されたペイオフ:
3.37 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-0.49 USD
最大連続の負け:
1 (-0.49 USD)
最大連続損失:
-0.49 USD (1)
月間成長:
12.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.49 USD (0.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.17% (0.49 USD)
エクイティによる:
8.48% (20.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XRPUSD#
|6
|BCHUSD#
|5
|LINKUSD#
|3
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XRPUSD#
|12
|BCHUSD#
|23
|LINKUSD#
|5
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|18
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XRPUSD#
|107K
|BCHUSD#
|14K
|LINKUSD#
|220
|SOLUSD#
|2.6K
|LTCUSD#
|1.3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.19 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +55.20 USD
最大連続損失: -0.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
USD
8%
1:500