Dang Tuan Anh Tran

XM Alt

Dang Tuan Anh Tran
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
17 (94.44%)
損失トレード:
1 (5.56%)
ベストトレード:
15.19 USD
最悪のトレード:
-0.49 USD
総利益:
61.12 USD (125 350 pips)
総損失:
-0.49 USD (1 pips)
最大連続の勝ち:
15 (55.20 USD)
最大連続利益:
55.20 USD (15)
シャープレシオ:
0.84
取引アクティビティ:
96.55%
最大入金額:
2.15%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
11 日
リカバリーファクター:
123.73
長いトレード:
14 (77.78%)
短いトレード:
4 (22.22%)
プロフィットファクター:
124.73
期待されたペイオフ:
3.37 USD
平均利益:
3.60 USD
平均損失:
-0.49 USD
最大連続の負け:
1 (-0.49 USD)
最大連続損失:
-0.49 USD (1)
月間成長:
12.81%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.49 USD (0.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.17% (0.49 USD)
エクイティによる:
8.48% (20.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XRPUSD# 6
BCHUSD# 5
LINKUSD# 3
SOLUSD# 2
LTCUSD# 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XRPUSD# 12
BCHUSD# 23
LINKUSD# 5
SOLUSD# 2
LTCUSD# 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XRPUSD# 107K
BCHUSD# 14K
LINKUSD# 220
SOLUSD# 2.6K
LTCUSD# 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.19 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +55.20 USD
最大連続損失: -0.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.07 12:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 02:11
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 01:08
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Share of trading days is too low
2025.12.17 18:54
Share of trading days is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
