СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XM Alt
Dang Tuan Anh Tran

XM Alt

Dang Tuan Anh Tran
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
15.19 USD
Худший трейд:
-0.49 USD
Общая прибыль:
61.12 USD (125 350 pips)
Общий убыток:
-0.49 USD (1 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (55.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.20 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
96.55%
Макс. загрузка депозита:
2.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
123.73
Длинных трейдов:
14 (77.78%)
Коротких трейдов:
4 (22.22%)
Профит фактор:
124.73
Мат. ожидание:
3.37 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-0.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.49 USD (1)
Прирост в месяц:
12.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.49 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.17% (0.49 USD)
По эквити:
8.48% (20.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XRPUSD# 6
BCHUSD# 5
LINKUSD# 3
SOLUSD# 2
LTCUSD# 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XRPUSD# 12
BCHUSD# 23
LINKUSD# 5
SOLUSD# 2
LTCUSD# 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XRPUSD# 107K
BCHUSD# 14K
LINKUSD# 220
SOLUSD# 2.6K
LTCUSD# 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.19 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.20 USD
Макс. убыток в серии: -0.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 12:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 02:11
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 01:08
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Share of trading days is too low
2025.12.17 18:54
Share of trading days is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XM Alt
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
523
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.