- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
17 (94.44%)
Убыточных трейдов:
1 (5.56%)
Лучший трейд:
15.19 USD
Худший трейд:
-0.49 USD
Общая прибыль:
61.12 USD (125 350 pips)
Общий убыток:
-0.49 USD (1 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (55.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.20 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.84
Торговая активность:
96.55%
Макс. загрузка депозита:
2.15%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
11 дней
Фактор восстановления:
123.73
Длинных трейдов:
14 (77.78%)
Коротких трейдов:
4 (22.22%)
Профит фактор:
124.73
Мат. ожидание:
3.37 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-0.49 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.49 USD (1)
Прирост в месяц:
12.81%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.49 USD (0.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.17% (0.49 USD)
По эквити:
8.48% (20.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XRPUSD#
|6
|BCHUSD#
|5
|LINKUSD#
|3
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XRPUSD#
|12
|BCHUSD#
|23
|LINKUSD#
|5
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XRPUSD#
|107K
|BCHUSD#
|14K
|LINKUSD#
|220
|SOLUSD#
|2.6K
|LTCUSD#
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.19 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +55.20 USD
Макс. убыток в серии: -0.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
USD
8%
1:500