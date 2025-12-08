SignaleKategorien
Dang Tuan Anh Tran

XM Alt

Dang Tuan Anh Tran
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 13%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
18
Gewinntrades:
17 (94.44%)
Verlusttrades:
1 (5.56%)
Bester Trade:
15.19 USD
Schlechtester Trade:
-0.49 USD
Bruttoprofit:
61.12 USD (125 350 pips)
Bruttoverlust:
-0.49 USD (1 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (55.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
55.20 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.84
Trading-Aktivität:
96.55%
Max deposit load:
2.15%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
11 Tage
Erholungsfaktor:
123.73
Long-Positionen:
14 (77.78%)
Short-Positionen:
4 (22.22%)
Profit-Faktor:
124.73
Mathematische Gewinnerwartung:
3.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.49 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.81%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.49 USD (0.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.17% (0.49 USD)
Kapital:
8.48% (20.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XRPUSD# 6
BCHUSD# 5
LINKUSD# 3
SOLUSD# 2
LTCUSD# 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XRPUSD# 12
BCHUSD# 23
LINKUSD# 5
SOLUSD# 2
LTCUSD# 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XRPUSD# 107K
BCHUSD# 14K
LINKUSD# 220
SOLUSD# 2.6K
LTCUSD# 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.19 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 12:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 02:11
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 01:08
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Share of trading days is too low
2025.12.17 18:54
Share of trading days is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
