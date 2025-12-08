信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XM Alt
Dang Tuan Anh Tran

XM Alt

Dang Tuan Anh Tran
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
18
盈利交易:
17 (94.44%)
亏损交易:
1 (5.56%)
最好交易:
15.19 USD
最差交易:
-0.49 USD
毛利:
61.12 USD (125 350 pips)
毛利亏损:
-0.49 USD (1 pips)
最大连续赢利:
15 (55.20 USD)
最大连续盈利:
55.20 USD (15)
夏普比率:
0.84
交易活动:
96.55%
最大入金加载:
2.15%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
11 天
采收率:
123.73
长期交易:
14 (77.78%)
短期交易:
4 (22.22%)
利润因子:
124.73
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-0.49 USD
最大连续失误:
1 (-0.49 USD)
最大连续亏损:
-0.49 USD (1)
每月增长:
12.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.49 USD (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.17% (0.49 USD)
净值:
8.48% (20.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XRPUSD# 6
BCHUSD# 5
LINKUSD# 3
SOLUSD# 2
LTCUSD# 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XRPUSD# 12
BCHUSD# 23
LINKUSD# 5
SOLUSD# 2
LTCUSD# 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XRPUSD# 107K
BCHUSD# 14K
LINKUSD# 220
SOLUSD# 2.6K
LTCUSD# 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.19 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +55.20 USD
最大连续亏损: -0.49 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.07 12:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 02:11
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 01:08
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Share of trading days is too low
2025.12.17 18:54
Share of trading days is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
