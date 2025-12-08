- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
17 (94.44%)
亏损交易:
1 (5.56%)
最好交易:
15.19 USD
最差交易:
-0.49 USD
毛利:
61.12 USD (125 350 pips)
毛利亏损:
-0.49 USD (1 pips)
最大连续赢利:
15 (55.20 USD)
最大连续盈利:
55.20 USD (15)
夏普比率:
0.84
交易活动:
96.55%
最大入金加载:
2.15%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
11 天
采收率:
123.73
长期交易:
14 (77.78%)
短期交易:
4 (22.22%)
利润因子:
124.73
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-0.49 USD
最大连续失误:
1 (-0.49 USD)
最大连续亏损:
-0.49 USD (1)
每月增长:
12.81%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.49 USD (0.17%)
相对跌幅:
结余:
0.17% (0.49 USD)
净值:
8.48% (20.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XRPUSD#
|6
|BCHUSD#
|5
|LINKUSD#
|3
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XRPUSD#
|12
|BCHUSD#
|23
|LINKUSD#
|5
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XRPUSD#
|107K
|BCHUSD#
|14K
|LINKUSD#
|220
|SOLUSD#
|2.6K
|LTCUSD#
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.19 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +55.20 USD
最大连续亏损: -0.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
USD
8%
1:500