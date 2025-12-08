SinaisSeções
Dang Tuan Anh Tran

XM Alt

Dang Tuan Anh Tran
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
17 (94.44%)
Negociações com perda:
1 (5.56%)
Melhor negociação:
15.19 USD
Pior negociação:
-0.49 USD
Lucro bruto:
61.12 USD (125 350 pips)
Perda bruta:
-0.49 USD (1 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (55.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.20 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.84
Atividade de negociação:
96.55%
Depósito máximo carregado:
2.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
123.73
Negociações longas:
14 (77.78%)
Negociações curtas:
4 (22.22%)
Fator de lucro:
124.73
Valor esperado:
3.37 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-0.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.49 USD (1)
Crescimento mensal:
12.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.49 USD (0.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.17% (0.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.48% (20.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XRPUSD# 6
BCHUSD# 5
LINKUSD# 3
SOLUSD# 2
LTCUSD# 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XRPUSD# 12
BCHUSD# 23
LINKUSD# 5
SOLUSD# 2
LTCUSD# 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XRPUSD# 107K
BCHUSD# 14K
LINKUSD# 220
SOLUSD# 2.6K
LTCUSD# 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.19 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +55.20 USD
Máxima perda consecutiva: -0.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.07 12:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 02:11
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 01:08
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Share of trading days is too low
2025.12.17 18:54
Share of trading days is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
