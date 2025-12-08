- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
17 (94.44%)
Negociações com perda:
1 (5.56%)
Melhor negociação:
15.19 USD
Pior negociação:
-0.49 USD
Lucro bruto:
61.12 USD (125 350 pips)
Perda bruta:
-0.49 USD (1 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (55.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
55.20 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.84
Atividade de negociação:
96.55%
Depósito máximo carregado:
2.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
11 dias
Fator de recuperação:
123.73
Negociações longas:
14 (77.78%)
Negociações curtas:
4 (22.22%)
Fator de lucro:
124.73
Valor esperado:
3.37 USD
Lucro médio:
3.60 USD
Perda média:
-0.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.49 USD (1)
Crescimento mensal:
12.81%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.49 USD (0.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.17% (0.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.48% (20.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XRPUSD#
|6
|BCHUSD#
|5
|LINKUSD#
|3
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XRPUSD#
|12
|BCHUSD#
|23
|LINKUSD#
|5
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XRPUSD#
|107K
|BCHUSD#
|14K
|LINKUSD#
|220
|SOLUSD#
|2.6K
|LTCUSD#
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.19 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +55.20 USD
Máxima perda consecutiva: -0.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
USD
8%
1:500