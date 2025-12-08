- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
17 (94.44%)
손실 거래:
1 (5.56%)
최고의 거래:
15.19 USD
최악의 거래:
-0.49 USD
총 수익:
61.12 USD (125 350 pips)
총 손실:
-0.49 USD (1 pips)
연속 최대 이익:
15 (55.20 USD)
샤프 비율:
0.84
거래 활동:
96.55%
최대 입금량:
2.15%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
11 일
회복 요인:
123.73
롱(주식매수):
14 (77.78%)
숏(주식차입매도):
4 (22.22%)
수익 요인:
124.73
기대수익:
3.37 USD
평균 이익:
3.60 USD
평균 손실:
-0.49 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.49 USD)
월별 성장률:
12.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.49 USD (0.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.17% (0.49 USD)
자본금별:
8.48% (20.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XRPUSD#
|6
|BCHUSD#
|5
|LINKUSD#
|3
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XRPUSD#
|12
|BCHUSD#
|23
|LINKUSD#
|5
|SOLUSD#
|2
|LTCUSD#
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XRPUSD#
|107K
|BCHUSD#
|14K
|LINKUSD#
|220
|SOLUSD#
|2.6K
|LTCUSD#
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
523
USD
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
USD
8%
1:500