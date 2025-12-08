SeñalesSecciones
Dang Tuan Anh Tran

XM Alt

Dang Tuan Anh Tran
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
18
Transacciones Rentables:
17 (94.44%)
Transacciones Irrentables:
1 (5.56%)
Mejor transacción:
15.19 USD
Peor transacción:
-0.49 USD
Beneficio Bruto:
61.12 USD (125 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.49 USD (1 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (55.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
55.20 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.84
Actividad comercial:
96.55%
Carga máxima del depósito:
2.15%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
11 días
Factor de Recuperación:
123.73
Transacciones Largas:
14 (77.78%)
Transacciones Cortas:
4 (22.22%)
Factor de Beneficio:
124.73
Beneficio Esperado:
3.37 USD
Beneficio medio:
3.60 USD
Pérdidas medias:
-0.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
12.81%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.49 USD (0.17%)
Reducción relativa:
De balance:
0.17% (0.49 USD)
De fondos:
8.48% (20.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XRPUSD# 6
BCHUSD# 5
LINKUSD# 3
SOLUSD# 2
LTCUSD# 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XRPUSD# 12
BCHUSD# 23
LINKUSD# 5
SOLUSD# 2
LTCUSD# 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XRPUSD# 107K
BCHUSD# 14K
LINKUSD# 220
SOLUSD# 2.6K
LTCUSD# 1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.19 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +55.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.07 12:50
Share of trading days is too low
2026.01.07 11:50
Share of trading days is too low
2026.01.03 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 02:11
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 01:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 01:08
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 15.38% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 19:54
Share of trading days is too low
2025.12.17 18:54
Share of trading days is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 18:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 07:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 07:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 07:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 07:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XM Alt
30 USD al mes
13%
0
0
USD
523
USD
5
100%
18
94%
97%
124.73
3.37
USD
8%
1:500
