- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
6 (31.57%)
損失トレード:
13 (68.42%)
ベストトレード:
41.77 USD
最悪のトレード:
-28.42 USD
総利益:
246.29 USD (24 744 pips)
総損失:
-268.25 USD (26 338 pips)
最大連続の勝ち:
2 (82.79 USD)
最大連続利益:
82.79 USD (2)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
36.46%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-1.16 USD
平均利益:
41.05 USD
平均損失:
-20.63 USD
最大連続の負け:
4 (-81.19 USD)
最大連続損失:
-81.19 USD (4)
月間成長:
-6.11%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.69 USD
最大の:
100.69 USD (28.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.19% (100.69 USD)
エクイティによる:
6.89% (19.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.i
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.i
|-1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +41.77 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +82.79 USD
最大連続損失: -81.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
