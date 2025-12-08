- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
6 (31.57%)
Negociações com perda:
13 (68.42%)
Melhor negociação:
41.77 USD
Pior negociação:
-28.42 USD
Lucro bruto:
246.29 USD (24 744 pips)
Perda bruta:
-268.25 USD (26 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (82.79 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.79 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
36.46%
Depósito máximo carregado:
4.13%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
19 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-1.16 USD
Lucro médio:
41.05 USD
Perda média:
-20.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-81.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.19 USD (4)
Crescimento mensal:
-6.11%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.69 USD
Máximo:
100.69 USD (28.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.19% (100.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.89% (19.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|-1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +41.77 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +82.79 USD
Máxima perda consecutiva: -81.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
