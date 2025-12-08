- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
10 (38.46%)
손실 거래:
16 (61.54%)
최고의 거래:
42.22 USD
최악의 거래:
-28.42 USD
총 수익:
408.37 USD (41 030 pips)
총 손실:
-326.50 USD (32 101 pips)
연속 최대 이익:
3 (123.26 USD)
연속 최대 이익:
123.26 USD (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
26.87%
최대 입금량:
4.13%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.81
롱(주식매수):
26 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
3.15 USD
평균 이익:
40.84 USD
평균 손실:
-20.41 USD
연속 최대 손실:
4 (-81.19 USD)
연속 최대 손실:
-81.19 USD (4)
월별 성장률:
38.13%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.69 USD
최대한의:
100.69 USD (28.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.19% (100.69 USD)
자본금별:
6.89% (19.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|82
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|8.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +42.22 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +123.26 USD
연속 최대 손실: -81.19 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IntlMitraFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
