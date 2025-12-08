信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ConservativeDeposan
Argya Bowolaksono

ConservativeDeposan

Argya Bowolaksono
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -6%
IntlMitraFutures-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
19
盈利交易:
6 (31.57%)
亏损交易:
13 (68.42%)
最好交易:
41.77 USD
最差交易:
-28.42 USD
毛利:
246.29 USD (24 744 pips)
毛利亏损:
-268.25 USD (26 338 pips)
最大连续赢利:
2 (82.79 USD)
最大连续盈利:
82.79 USD (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
38.14%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
19 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.16 USD
平均利润:
41.05 USD
平均损失:
-20.63 USD
最大连续失误:
4 (-81.19 USD)
最大连续亏损:
-81.19 USD (4)
每月增长:
-6.11%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
100.69 USD
最大值:
100.69 USD (28.19%)
相对跌幅:
结余:
28.19% (100.69 USD)
净值:
6.89% (19.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.i 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.i -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.i -1.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +41.77 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +82.79 USD
最大连续亏损: -81.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ConservativeDeposan
每月30 USD
-6%
0
0
USD
337
USD
4
94%
19
31%
38%
0.91
-1.16
USD
28%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载