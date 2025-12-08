- 成长
交易:
19
盈利交易:
6 (31.57%)
亏损交易:
13 (68.42%)
最好交易:
41.77 USD
最差交易:
-28.42 USD
毛利:
246.29 USD (24 744 pips)
毛利亏损:
-268.25 USD (26 338 pips)
最大连续赢利:
2 (82.79 USD)
最大连续盈利:
82.79 USD (2)
夏普比率:
0.01
交易活动:
38.14%
最大入金加载:
4.13%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.22
长期交易:
19 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-1.16 USD
平均利润:
41.05 USD
平均损失:
-20.63 USD
最大连续失误:
4 (-81.19 USD)
最大连续亏损:
-81.19 USD (4)
每月增长:
-6.11%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
100.69 USD
最大值:
100.69 USD (28.19%)
相对跌幅:
结余:
28.19% (100.69 USD)
净值:
6.89% (19.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|-1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
