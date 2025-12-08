- Прирост
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
6 (31.57%)
Убыточных трейдов:
13 (68.42%)
Лучший трейд:
41.77 USD
Худший трейд:
-28.42 USD
Общая прибыль:
246.29 USD (24 744 pips)
Общий убыток:
-268.25 USD (26 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (82.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
36.46%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.16 USD
Средняя прибыль:
41.05 USD
Средний убыток:
-20.63 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.19 USD (4)
Прирост в месяц:
-6.11%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.69 USD
Максимальная:
100.69 USD (28.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.19% (100.69 USD)
По эквити:
6.89% (19.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|-22
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|-1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +41.77 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +82.79 USD
Макс. убыток в серии: -81.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
