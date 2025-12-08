СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ConservativeDeposan
Argya Bowolaksono

ConservativeDeposan

Argya Bowolaksono
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -6%
IntlMitraFutures-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
6 (31.57%)
Убыточных трейдов:
13 (68.42%)
Лучший трейд:
41.77 USD
Худший трейд:
-28.42 USD
Общая прибыль:
246.29 USD (24 744 pips)
Общий убыток:
-268.25 USD (26 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (82.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.79 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
36.46%
Макс. загрузка депозита:
4.13%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-1.16 USD
Средняя прибыль:
41.05 USD
Средний убыток:
-20.63 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-81.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-81.19 USD (4)
Прирост в месяц:
-6.11%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.69 USD
Максимальная:
100.69 USD (28.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.19% (100.69 USD)
По эквити:
6.89% (19.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i -1.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +41.77 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +82.79 USD
Макс. убыток в серии: -81.19 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ConservativeDeposan
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
337
USD
4
94%
19
31%
36%
0.91
-1.16
USD
28%
1:100
