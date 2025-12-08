SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Signal Provider 1
Argya Bowolaksono

Signal Provider 1

Argya Bowolaksono
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
IntlMitraFutures-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
39.75 USD
Worst Trade:
-20.21 USD
Profitto lordo:
39.75 USD (3 994 pips)
Perdita lorda:
-59.25 USD (5 864 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (39.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.75 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.67
Profitto previsto:
-4.88 USD
Profitto medio:
39.75 USD
Perdita media:
-19.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-59.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.25 USD (3)
Crescita mensile:
-5.46%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.25 USD
Massimale:
59.25 USD (16.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i -20
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i -1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.75 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +39.75 USD
Massima perdita consecutiva: -59.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.08 05:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Signal Provider 1
30USD al mese
0%
0
0
USD
338
USD
2
75%
4
25%
100%
0.67
-4.88
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.