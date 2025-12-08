SeñalesSecciones
Argya Bowolaksono

ConservativeDeposan

Argya Bowolaksono
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -6%
IntlMitraFutures-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
6 (31.57%)
Transacciones Irrentables:
13 (68.42%)
Mejor transacción:
41.77 USD
Peor transacción:
-28.42 USD
Beneficio Bruto:
246.29 USD (24 744 pips)
Pérdidas Brutas:
-268.25 USD (26 338 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (82.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
82.79 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
36.46%
Carga máxima del depósito:
4.13%
Último trade:
23 minutos
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
19 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-1.16 USD
Beneficio medio:
41.05 USD
Pérdidas medias:
-20.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-81.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-81.19 USD (4)
Crecimiento al mes:
-6.11%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
100.69 USD
Máxima:
100.69 USD (28.19%)
Reducción relativa:
De balance:
28.19% (100.69 USD)
De fondos:
6.89% (19.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.i 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.i -22
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.i -1.6K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +41.77 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +82.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -81.19 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "IntlMitraFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.25 23:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 05:20
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.08 05:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 05:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
