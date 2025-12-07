- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
4 (50.00%)
損失トレード:
4 (50.00%)
ベストトレード:
49.80 USD
最悪のトレード:
-30.80 USD
総利益:
188.26 USD (19 000 pips)
総損失:
-120.89 USD (11 937 pips)
最大連続の勝ち:
2 (98.66 USD)
最大連続利益:
98.66 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
50.61%
最大入金額:
1.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
24 時間
リカバリーファクター:
0.95
長いトレード:
2 (25.00%)
短いトレード:
6 (75.00%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
8.42 USD
平均利益:
47.07 USD
平均損失:
-30.22 USD
最大連続の負け:
2 (-61.00 USD)
最大連続損失:
-61.00 USD (2)
月間成長:
2.25%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
71.09 USD (2.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.29% (71.09 USD)
エクイティによる:
0.97% (29.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.80 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +98.66 USD
最大連続損失: -61.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
