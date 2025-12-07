- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
4 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
4 (50.00%)
Mejor transacción:
49.80 USD
Peor transacción:
-30.80 USD
Beneficio Bruto:
188.26 USD (19 000 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.89 USD (11 937 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (98.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
98.66 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
50.61%
Carga máxima del depósito:
1.33%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
0.95
Transacciones Largas:
2 (25.00%)
Transacciones Cortas:
6 (75.00%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
8.42 USD
Beneficio medio:
47.07 USD
Pérdidas medias:
-30.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-61.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.25%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
71.09 USD (2.29%)
Reducción relativa:
De balance:
2.29% (71.09 USD)
De fondos:
0.97% (29.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +49.80 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +98.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
