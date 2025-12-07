- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
49.80 USD
Худший трейд:
-30.80 USD
Общая прибыль:
188.26 USD (19 000 pips)
Общий убыток:
-120.89 USD (11 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (98.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
98.66 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
50.61%
Макс. загрузка депозита:
1.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
2 (25.00%)
Коротких трейдов:
6 (75.00%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
8.42 USD
Средняя прибыль:
47.07 USD
Средний убыток:
-30.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-61.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.00 USD (2)
Прирост в месяц:
2.25%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
71.09 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.29% (71.09 USD)
По эквити:
0.97% (29.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.80 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +98.66 USD
Макс. убыток в серии: -61.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Нет отзывов
