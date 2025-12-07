- 成长
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
49.80 USD
最差交易:
-30.80 USD
毛利:
188.26 USD (19 000 pips)
毛利亏损:
-120.89 USD (11 937 pips)
最大连续赢利:
2 (98.66 USD)
最大连续盈利:
98.66 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
50.61%
最大入金加载:
1.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.95
长期交易:
2 (25.00%)
短期交易:
6 (75.00%)
利润因子:
1.56
预期回报:
8.42 USD
平均利润:
47.07 USD
平均损失:
-30.22 USD
最大连续失误:
2 (-61.00 USD)
最大连续亏损:
-61.00 USD (2)
每月增长:
2.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
71.09 USD (2.29%)
相对跌幅:
结余:
2.29% (71.09 USD)
净值:
0.97% (29.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.80 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +98.66 USD
最大连续亏损: -61.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
3
0%
8
50%
51%
1.55
8.42
USD
USD
2%
1:50