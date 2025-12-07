SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ANA IRF 22793
Mochamad Rizki

ANA IRF 22793

Mochamad Rizki
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
4 (50.00%)
Negociações com perda:
4 (50.00%)
Melhor negociação:
49.80 USD
Pior negociação:
-30.80 USD
Lucro bruto:
188.26 USD (19 000 pips)
Perda bruta:
-120.89 USD (11 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (98.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
98.66 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
50.61%
Depósito máximo carregado:
1.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
0.95
Negociações longas:
2 (25.00%)
Negociações curtas:
6 (75.00%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
8.42 USD
Lucro médio:
47.07 USD
Perda média:
-30.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-61.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.00 USD (2)
Crescimento mensal:
2.25%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
71.09 USD (2.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.29% (71.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.97% (29.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 67
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +49.80 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +98.66 USD
Máxima perda consecutiva: -61.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
2025.12.23 17:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Share of trading days is too low
2025.12.10 21:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.07 17:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 17:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 17:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 17:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 17:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
