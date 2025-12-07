- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
4 (50.00%)
손실 거래:
4 (50.00%)
최고의 거래:
49.80 USD
최악의 거래:
-30.80 USD
총 수익:
188.26 USD (19 000 pips)
총 손실:
-120.89 USD (11 937 pips)
연속 최대 이익:
2 (98.66 USD)
연속 최대 이익:
98.66 USD (2)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
27.14%
최대 입금량:
1.33%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
24 시간
회복 요인:
0.95
롱(주식매수):
2 (25.00%)
숏(주식차입매도):
6 (75.00%)
수익 요인:
1.56
기대수익:
8.42 USD
평균 이익:
47.07 USD
평균 손실:
-30.22 USD
연속 최대 손실:
2 (-61.00 USD)
연속 최대 손실:
-61.00 USD (2)
월별 성장률:
2.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
71.09 USD (2.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.29% (71.09 USD)
자본금별:
0.97% (29.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|67
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.80 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +98.66 USD
연속 최대 손실: -61.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
