トレード:
78
利益トレード:
39 (50.00%)
損失トレード:
39 (50.00%)
ベストトレード:
15.84 USD
最悪のトレード:
-13.24 USD
総利益:
168.51 USD (8 298 pips)
総損失:
-181.62 USD (10 199 pips)
最大連続の勝ち:
4 (19.77 USD)
最大連続利益:
19.77 USD (4)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
1.20%
最大入金額:
3.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
48 (61.54%)
短いトレード:
30 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.17 USD
平均利益:
4.32 USD
平均損失:
-4.66 USD
最大連続の負け:
5 (-37.64 USD)
最大連続損失:
-37.64 USD (5)
月間成長:
-1.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.68 USD
最大の:
47.83 USD (4.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.75% (47.83 USD)
エクイティによる:
0.42% (4.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.84 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +19.77 USD
最大連続損失: -37.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
3
0%
78
50%
1%
0.92
-0.17
USD
USD
5%
1:500