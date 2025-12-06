- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
39 (50.00%)
Negociações com perda:
39 (50.00%)
Melhor negociação:
15.84 USD
Pior negociação:
-13.24 USD
Lucro bruto:
168.51 USD (8 298 pips)
Perda bruta:
-181.62 USD (10 199 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (19.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.77 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
1.20%
Depósito máximo carregado:
3.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
48 (61.54%)
Negociações curtas:
30 (38.46%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.17 USD
Lucro médio:
4.32 USD
Perda média:
-4.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-37.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.64 USD (5)
Crescimento mensal:
-1.32%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.68 USD
Máximo:
47.83 USD (4.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.75% (47.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.42% (4.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.84 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +19.77 USD
Máxima perda consecutiva: -37.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
3
0%
78
50%
1%
0.92
-0.17
USD
USD
5%
1:500