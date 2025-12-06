- Wachstum
Trades insgesamt:
84
Gewinntrades:
42 (50.00%)
Verlusttrades:
42 (50.00%)
Bester Trade:
15.84 USD
Schlechtester Trade:
-13.24 USD
Bruttoprofit:
197.12 USD (9 701 pips)
Bruttoverlust:
-201.86 USD (11 150 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (19.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.77 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
1.20%
Max deposit load:
3.68%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
2 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.10
Long-Positionen:
49 (58.33%)
Short-Positionen:
35 (41.67%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-37.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-37.64 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-0.48%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.68 USD
Maximaler:
47.83 USD (4.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.75% (47.83 USD)
Kapital:
0.42% (4.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
