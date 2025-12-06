- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
76
盈利交易:
38 (50.00%)
亏损交易:
38 (50.00%)
最好交易:
15.84 USD
最差交易:
-13.24 USD
毛利:
166.24 USD (8 071 pips)
毛利亏损:
-178.98 USD (9 935 pips)
最大连续赢利:
4 (19.77 USD)
最大连续盈利:
19.77 USD (4)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
1.20%
最大入金加载:
3.68%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.27
长期交易:
46 (60.53%)
短期交易:
30 (39.47%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
4.37 USD
平均损失:
-4.71 USD
最大连续失误:
5 (-37.64 USD)
最大连续亏损:
-37.64 USD (5)
每月增长:
-1.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.68 USD
最大值:
47.83 USD (4.75%)
相对跌幅:
结余:
4.75% (47.83 USD)
净值:
0.42% (4.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.84 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +19.77 USD
最大连续亏损: -37.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
3
0%
76
50%
1%
0.92
-0.17
USD
USD
5%
1:500