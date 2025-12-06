- Прирост
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
37 (50.00%)
Убыточных трейдов:
37 (50.00%)
Лучший трейд:
15.84 USD
Худший трейд:
-13.24 USD
Общая прибыль:
159.64 USD (7 906 pips)
Общий убыток:
-170.66 USD (9 728 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (19.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.77 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
1.20%
Макс. загрузка депозита:
3.62%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
44 (59.46%)
Коротких трейдов:
30 (40.54%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.15 USD
Средняя прибыль:
4.31 USD
Средний убыток:
-4.61 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-37.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-37.64 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.68 USD
Максимальная:
47.83 USD (4.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.75% (47.83 USD)
По эквити:
0.42% (4.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-11
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.84 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +19.77 USD
Макс. убыток в серии: -37.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
