- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
39 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
39 (50.00%)
Mejor transacción:
15.84 USD
Peor transacción:
-13.24 USD
Beneficio Bruto:
168.51 USD (8 298 pips)
Pérdidas Brutas:
-181.62 USD (10 199 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (19.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.77 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
1.20%
Carga máxima del depósito:
3.68%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
48 (61.54%)
Transacciones Cortas:
30 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.17 USD
Beneficio medio:
4.32 USD
Pérdidas medias:
-4.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-37.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.64 USD (5)
Crecimiento al mes:
-1.32%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.68 USD
Máxima:
47.83 USD (4.75%)
Reducción relativa:
De balance:
4.75% (47.83 USD)
De fondos:
0.42% (4.18 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-13
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.84 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +19.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.64 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
985
USD
USD
3
0%
78
50%
1%
0.92
-0.17
USD
USD
5%
1:500