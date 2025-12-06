SeñalesSecciones
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Sharpshooter

Satria Adji Prakoso
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
39 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
39 (50.00%)
Mejor transacción:
15.84 USD
Peor transacción:
-13.24 USD
Beneficio Bruto:
168.51 USD (8 298 pips)
Pérdidas Brutas:
-181.62 USD (10 199 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (19.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
19.77 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
1.20%
Carga máxima del depósito:
3.68%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 minutos
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
48 (61.54%)
Transacciones Cortas:
30 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.17 USD
Beneficio medio:
4.32 USD
Pérdidas medias:
-4.66 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-37.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-37.64 USD (5)
Crecimiento al mes:
-1.32%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.68 USD
Máxima:
47.83 USD (4.75%)
Reducción relativa:
De balance:
4.75% (47.83 USD)
De fondos:
0.42% (4.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -13
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.84 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +19.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.64 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
No hay comentarios
2025.12.15 17:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 01:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 06:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 06:20
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 04:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 04:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 03:17
Share of trading days is too low
2025.12.08 03:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 03:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.06 11:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 11:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 11:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 11:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
