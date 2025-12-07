- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
11 (78.57%)
損失トレード:
3 (21.43%)
ベストトレード:
50.11 USD
最悪のトレード:
-50.44 USD
総利益:
495.35 USD (50 756 pips)
総損失:
-131.45 USD (13 000 pips)
最大連続の勝ち:
8 (396.02 USD)
最大連続利益:
396.02 USD (8)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
35.77%
最大入金額:
1.54%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.61
長いトレード:
12 (85.71%)
短いトレード:
2 (14.29%)
プロフィットファクター:
3.77
期待されたペイオフ:
25.99 USD
平均利益:
45.03 USD
平均損失:
-43.82 USD
最大連続の負け:
2 (-100.88 USD)
最大連続損失:
-100.88 USD (2)
月間成長:
10.75%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.88 USD
最大の:
100.88 USD (3.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.36% (100.88 USD)
エクイティによる:
1.32% (40.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|354
|GBPJPY
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.11 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +396.02 USD
最大連続損失: -100.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
