- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
11 (78.57%)
Убыточных трейдов:
3 (21.43%)
Лучший трейд:
50.11 USD
Худший трейд:
-50.44 USD
Общая прибыль:
495.35 USD (50 756 pips)
Общий убыток:
-131.45 USD (13 000 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (396.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
396.02 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
35.77%
Макс. загрузка депозита:
1.54%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
3.77
Мат. ожидание:
25.99 USD
Средняя прибыль:
45.03 USD
Средний убыток:
-43.82 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-100.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.88 USD (2)
Прирост в месяц:
10.75%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.88 USD
Максимальная:
100.88 USD (3.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.36% (100.88 USD)
По эквити:
1.32% (40.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|354
|GBPJPY
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.11 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +396.02 USD
Макс. убыток в серии: -100.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
еще 253...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
12%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
7
0%
14
78%
36%
3.76
25.99
USD
USD
3%
1:50