- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
50.11 USD
Worst Trade:
-50.44 USD
Profitto lordo:
495.35 USD (50 756 pips)
Perdita lorda:
-131.45 USD (13 000 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (396.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
396.02 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.67
Attività di trading:
35.77%
Massimo carico di deposito:
1.54%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.61
Long Trade:
12 (85.71%)
Short Trade:
2 (14.29%)
Fattore di profitto:
3.77
Profitto previsto:
25.99 USD
Profitto medio:
45.03 USD
Perdita media:
-43.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-100.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.88 USD (2)
Crescita mensile:
10.75%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
100.88 USD
Massimale:
100.88 USD (3.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.36% (100.88 USD)
Per equità:
1.32% (40.94 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|354
|GBPJPY
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.11 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +396.02 USD
Massima perdita consecutiva: -100.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
