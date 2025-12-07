- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
11 (78.57%)
Negociações com perda:
3 (21.43%)
Melhor negociação:
50.11 USD
Pior negociação:
-50.44 USD
Lucro bruto:
495.35 USD (50 756 pips)
Perda bruta:
-131.45 USD (13 000 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (396.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
396.02 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
35.77%
Depósito máximo carregado:
1.54%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.61
Negociações longas:
12 (85.71%)
Negociações curtas:
2 (14.29%)
Fator de lucro:
3.77
Valor esperado:
25.99 USD
Lucro médio:
45.03 USD
Perda média:
-43.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-100.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.88 USD (2)
Crescimento mensal:
10.75%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.88 USD
Máximo:
100.88 USD (3.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.36% (100.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.32% (40.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|354
|GBPJPY
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.11 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +396.02 USD
Máxima perda consecutiva: -100.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
