- 자본
- 축소
트레이드:
14
이익 거래:
11 (78.57%)
손실 거래:
3 (21.43%)
최고의 거래:
50.11 USD
최악의 거래:
-50.44 USD
총 수익:
495.35 USD (50 756 pips)
총 손실:
-131.45 USD (13 000 pips)
연속 최대 이익:
8 (396.02 USD)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
35.77%
최대 입금량:
1.54%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.61
롱(주식매수):
12 (85.71%)
숏(주식차입매도):
2 (14.29%)
수익 요인:
3.77
기대수익:
25.99 USD
평균 이익:
45.03 USD
평균 손실:
-43.82 USD
연속 최대 손실:
2 (-100.88 USD)
월별 성장률:
10.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.88 USD
최대한의:
100.88 USD (3.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.36% (100.88 USD)
자본금별:
1.32% (40.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|354
|GBPJPY
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
12%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
7
0%
14
78%
36%
3.76
25.99
USD
USD
3%
1:50