- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
11 (78.57%)
亏损交易:
3 (21.43%)
最好交易:
50.11 USD
最差交易:
-50.44 USD
毛利:
495.35 USD (50 756 pips)
毛利亏损:
-131.45 USD (13 000 pips)
最大连续赢利:
8 (396.02 USD)
最大连续盈利:
396.02 USD (8)
夏普比率:
0.67
交易活动:
35.77%
最大入金加载:
1.54%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.61
长期交易:
12 (85.71%)
短期交易:
2 (14.29%)
利润因子:
3.77
预期回报:
25.99 USD
平均利润:
45.03 USD
平均损失:
-43.82 USD
最大连续失误:
2 (-100.88 USD)
最大连续亏损:
-100.88 USD (2)
每月增长:
10.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
100.88 USD
最大值:
100.88 USD (3.36%)
相对跌幅:
结余:
3.36% (100.88 USD)
净值:
1.32% (40.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|354
|GBPJPY
|10
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|36K
|GBPJPY
|1.7K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
7
0%
14
78%
36%
3.76
25.99
USD
USD
3%
1:50