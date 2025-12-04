- 成長
トレード:
56
利益トレード:
44 (78.57%)
損失トレード:
12 (21.43%)
ベストトレード:
21.11 USD
最悪のトレード:
-4.69 USD
総利益:
96.00 USD (2 457 pips)
総損失:
-20.23 USD (876 pips)
最大連続の勝ち:
10 (12.32 USD)
最大連続利益:
35.55 USD (5)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
61.91%
最大入金額:
15.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
5.14
長いトレード:
33 (58.93%)
短いトレード:
23 (41.07%)
プロフィットファクター:
4.75
期待されたペイオフ:
1.35 USD
平均利益:
2.18 USD
平均損失:
-1.69 USD
最大連続の負け:
4 (-14.75 USD)
最大連続損失:
-14.75 USD (4)
月間成長:
15.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
14.75 USD (2.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.87% (14.75 USD)
エクイティによる:
17.87% (92.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.11 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +12.32 USD
最大連続損失: -14.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 29
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ACYFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
136 より多く...
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
15%
0
0
USD
USD
576
USD
USD
4
100%
56
78%
62%
4.74
1.35
USD
USD
18%
1:500