- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
56
Negociações com lucro:
44 (78.57%)
Negociações com perda:
12 (21.43%)
Melhor negociação:
21.11 USD
Pior negociação:
-4.69 USD
Lucro bruto:
96.00 USD (2 457 pips)
Perda bruta:
-20.23 USD (876 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (12.32 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.55 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
61.91%
Depósito máximo carregado:
15.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
5.14
Negociações longas:
33 (58.93%)
Negociações curtas:
23 (41.07%)
Fator de lucro:
4.75
Valor esperado:
1.35 USD
Lucro médio:
2.18 USD
Perda média:
-1.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-14.75 USD (4)
Crescimento mensal:
15.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
14.75 USD (2.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.87% (14.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.87% (92.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.11 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +12.32 USD
Máxima perda consecutiva: -14.75 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 29
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ACYFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
136 mais ...
