Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live07 0.00 × 29 Swissquote-Live6 0.00 × 4 OctaFX-Real2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 4 TPGlobal-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 2 RenheGroup-Live-f 0.00 × 2 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 4 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 2 FBS-Real-6 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Real 9 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live5 0.00 × 8 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 Aglobe-Live-1 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 8 Darwinex-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 3 ACYFX-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge08 0.00 × 5 ICMarkets-Live06 0.00 × 3 PureMarket-Demo 0.00 × 1 noch 136 ...