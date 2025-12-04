- Прирост
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
41 (77.35%)
Убыточных трейдов:
12 (22.64%)
Лучший трейд:
21.11 USD
Худший трейд:
-4.69 USD
Общая прибыль:
93.28 USD (2 323 pips)
Общий убыток:
-20.23 USD (876 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (12.32 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.55 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
57.92%
Макс. загрузка депозита:
15.54%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
4.95
Длинных трейдов:
31 (58.49%)
Коротких трейдов:
22 (41.51%)
Профит фактор:
4.61
Мат. ожидание:
1.38 USD
Средняя прибыль:
2.28 USD
Средний убыток:
-1.69 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.75 USD (4)
Прирост в месяц:
14.61%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.05 USD
Максимальная:
14.75 USD (2.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.87% (14.75 USD)
По эквити:
17.87% (92.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.11 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +12.32 USD
Макс. убыток в серии: -14.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 29
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ACYFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
573
USD
USD
3
100%
53
77%
58%
4.61
1.38
USD
USD
18%
1:500