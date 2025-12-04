리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live07 0.00 × 29 Swissquote-Live6 0.00 × 4 OctaFX-Real2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live4 0.00 × 4 TPGlobal-Live 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 2 RenheGroup-Live-f 0.00 × 2 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 4 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 2 FBS-Real-6 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Real 9 0.00 × 2 FPMarkets-Live2 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live5 0.00 × 8 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 Aglobe-Live-1 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 8 Darwinex-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live09 0.00 × 3 ACYFX-Live 0.00 × 3 Pepperstone-Edge08 0.00 × 5 ICMarkets-Live06 0.00 × 3 PureMarket-Demo 0.00 × 1 136 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오