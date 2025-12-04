- 자본
- 축소
트레이드:
75
이익 거래:
58 (77.33%)
손실 거래:
17 (22.67%)
최고의 거래:
21.11 USD
최악의 거래:
-4.69 USD
총 수익:
121.71 USD (3 242 pips)
총 손실:
-22.39 USD (1 017 pips)
연속 최대 이익:
10 (12.32 USD)
연속 최대 이익:
35.55 USD (5)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
49.26%
최대 입금량:
15.54%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
6.73
롱(주식매수):
42 (56.00%)
숏(주식차입매도):
33 (44.00%)
수익 요인:
5.44
기대수익:
1.32 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-1.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-14.75 USD)
연속 최대 손실:
-14.75 USD (4)
월별 성장률:
19.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
14.75 USD (2.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.87% (14.75 USD)
자본금별:
17.87% (92.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURGBP
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURGBP
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURGBP
|2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.11 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +12.32 USD
연속 최대 손실: -14.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 29
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ACYFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
20%
0
0
USD
USD
599
USD
USD
5
100%
75
77%
49%
5.43
1.32
USD
USD
18%
1:500