- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
41 (77.35%)
亏损交易:
12 (22.64%)
最好交易:
21.11 USD
最差交易:
-4.69 USD
毛利:
93.28 USD (2 323 pips)
毛利亏损:
-20.23 USD (876 pips)
最大连续赢利:
10 (12.32 USD)
最大连续盈利:
35.55 USD (5)
夏普比率:
0.36
交易活动:
60.86%
最大入金加载:
15.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
20 小时
采收率:
4.95
长期交易:
31 (58.49%)
短期交易:
22 (41.51%)
利润因子:
4.61
预期回报:
1.38 USD
平均利润:
2.28 USD
平均损失:
-1.69 USD
最大连续失误:
4 (-14.75 USD)
最大连续亏损:
-14.75 USD (4)
每月增长:
14.61%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
14.75 USD (2.87%)
相对跌幅:
结余:
2.87% (14.75 USD)
净值:
17.87% (92.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|73
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.11 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +12.32 USD
最大连续亏损: -14.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 29
|
Swissquote-Live6
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
RenheGroup-Live-f
|0.00 × 2
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 4
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 8
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 3
|
ACYFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
573
USD
USD
3
100%
53
77%
61%
4.61
1.38
USD
USD
18%
1:500