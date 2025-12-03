シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GOLDIGGER
Yann Gabriel Bozor

GOLDIGGER

Yann Gabriel Bozor
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -37%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
175 (65.54%)
損失トレード:
92 (34.46%)
ベストトレード:
14.50 USD
最悪のトレード:
-14.47 USD
総利益:
143.38 USD (9 959 pips)
総損失:
-188.40 USD (17 414 pips)
最大連続の勝ち:
12 (7.17 USD)
最大連続利益:
16.05 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
34.54%
最大入金額:
173.80%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
151 (56.55%)
短いトレード:
116 (43.45%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-0.17 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
14 (-87.53 USD)
最大連続損失:
-87.53 USD (14)
月間成長:
-24.22%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
116.96 USD
最大の:
117.80 USD (95.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.58% (117.80 USD)
エクイティによる:
74.36% (76.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDp 130
XAUUSDp 80
GBPUSDp 12
XAGUSDp 11
USDCADp 11
USDJPYp 10
NZDUSDp 7
USDCHFp 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDp -73
XAUUSDp -22
GBPUSDp 2
XAGUSDp 48
USDCADp 0
USDJPYp 2
NZDUSDp -1
USDCHFp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDp -6.3K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 220
XAGUSDp 512
USDCADp 74
USDJPYp 259
NZDUSDp -67
USDCHFp 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.50 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +7.17 USD
最大連続損失: -87.53 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.

  • Potential Daily Profit: 1-10% 
  • Maximum Equity Drawdown: Under 15% 


レビューなし
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
