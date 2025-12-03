- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
267
利益トレード:
175 (65.54%)
損失トレード:
92 (34.46%)
ベストトレード:
14.50 USD
最悪のトレード:
-14.47 USD
総利益:
143.38 USD (9 959 pips)
総損失:
-188.40 USD (17 414 pips)
最大連続の勝ち:
12 (7.17 USD)
最大連続利益:
16.05 USD (4)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
34.54%
最大入金額:
173.80%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
91
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
151 (56.55%)
短いトレード:
116 (43.45%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-0.17 USD
平均利益:
0.82 USD
平均損失:
-2.05 USD
最大連続の負け:
14 (-87.53 USD)
最大連続損失:
-87.53 USD (14)
月間成長:
-24.22%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
116.96 USD
最大の:
117.80 USD (95.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.58% (117.80 USD)
エクイティによる:
74.36% (76.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|130
|XAUUSDp
|80
|GBPUSDp
|12
|XAGUSDp
|11
|USDCADp
|11
|USDJPYp
|10
|NZDUSDp
|7
|USDCHFp
|6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDp
|-73
|XAUUSDp
|-22
|GBPUSDp
|2
|XAGUSDp
|48
|USDCADp
|0
|USDJPYp
|2
|NZDUSDp
|-1
|USDCHFp
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDp
|-6.3K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|220
|XAGUSDp
|512
|USDCADp
|74
|USDJPYp
|259
|NZDUSDp
|-67
|USDCHFp
|75
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.50 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +7.17 USD
最大連続損失: -87.53 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.
- Potential Daily Profit: 1-10%
- Maximum Equity Drawdown: Under 15%
レビューなし
