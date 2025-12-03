信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GOLDIGGER
Yann Gabriel Bozor

GOLDIGGER

Yann Gabriel Bozor
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -37%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
267
盈利交易:
175 (65.54%)
亏损交易:
92 (34.46%)
最好交易:
14.50 USD
最差交易:
-14.47 USD
毛利:
143.38 USD (9 959 pips)
毛利亏损:
-188.40 USD (17 414 pips)
最大连续赢利:
12 (7.17 USD)
最大连续盈利:
16.05 USD (4)
夏普比率:
0.02
交易活动:
34.54%
最大入金加载:
173.80%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
91
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
151 (56.55%)
短期交易:
116 (43.45%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
0.82 USD
平均损失:
-2.05 USD
最大连续失误:
14 (-87.53 USD)
最大连续亏损:
-87.53 USD (14)
每月增长:
-24.22%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
116.96 USD
最大值:
117.80 USD (95.58%)
相对跌幅:
结余:
95.58% (117.80 USD)
净值:
74.36% (76.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDp 130
XAUUSDp 80
GBPUSDp 12
XAGUSDp 11
USDCADp 11
USDJPYp 10
NZDUSDp 7
USDCHFp 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDp -73
XAUUSDp -22
GBPUSDp 2
XAGUSDp 48
USDCADp 0
USDJPYp 2
NZDUSDp -1
USDCHFp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDp -6.3K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 220
XAGUSDp 512
USDCADp 74
USDJPYp 259
NZDUSDp -67
USDCHFp 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +14.50 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +7.17 USD
最大连续亏损: -87.53 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.

  • Potential Daily Profit: 1-10% 
  • Maximum Equity Drawdown: Under 15% 


没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GOLDIGGER
每月30 USD
-37%
0
0
USD
77
USD
6
71%
267
65%
35%
0.76
-0.17
USD
96%
1:500
