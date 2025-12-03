- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
267
Прибыльных трейдов:
175 (65.54%)
Убыточных трейдов:
92 (34.46%)
Лучший трейд:
14.50 USD
Худший трейд:
-14.47 USD
Общая прибыль:
143.38 USD (9 959 pips)
Общий убыток:
-188.40 USD (17 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (7.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
34.54%
Макс. загрузка депозита:
173.80%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
151 (56.55%)
Коротких трейдов:
116 (43.45%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-87.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.53 USD (14)
Прирост в месяц:
-24.22%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.96 USD
Максимальная:
117.80 USD (95.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.58% (117.80 USD)
По эквити:
74.36% (76.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|130
|XAUUSDp
|80
|GBPUSDp
|12
|XAGUSDp
|11
|USDCADp
|11
|USDJPYp
|10
|NZDUSDp
|7
|USDCHFp
|6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDp
|-73
|XAUUSDp
|-22
|GBPUSDp
|2
|XAGUSDp
|48
|USDCADp
|0
|USDJPYp
|2
|NZDUSDp
|-1
|USDCHFp
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDp
|-6.3K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|220
|XAGUSDp
|512
|USDCADp
|74
|USDJPYp
|259
|NZDUSDp
|-67
|USDCHFp
|75
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +14.50 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +7.17 USD
Макс. убыток в серии: -87.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.
- Potential Daily Profit: 1-10%
- Maximum Equity Drawdown: Under 15%
