СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLDIGGER
Yann Gabriel Bozor

GOLDIGGER

Yann Gabriel Bozor
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -37%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
267
Прибыльных трейдов:
175 (65.54%)
Убыточных трейдов:
92 (34.46%)
Лучший трейд:
14.50 USD
Худший трейд:
-14.47 USD
Общая прибыль:
143.38 USD (9 959 pips)
Общий убыток:
-188.40 USD (17 414 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (7.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.05 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
34.54%
Макс. загрузка депозита:
173.80%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
91
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
-0.38
Длинных трейдов:
151 (56.55%)
Коротких трейдов:
116 (43.45%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-0.17 USD
Средняя прибыль:
0.82 USD
Средний убыток:
-2.05 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-87.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.53 USD (14)
Прирост в месяц:
-24.22%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
116.96 USD
Максимальная:
117.80 USD (95.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.58% (117.80 USD)
По эквити:
74.36% (76.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDp 130
XAUUSDp 80
GBPUSDp 12
XAGUSDp 11
USDCADp 11
USDJPYp 10
NZDUSDp 7
USDCHFp 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDp -73
XAUUSDp -22
GBPUSDp 2
XAGUSDp 48
USDCADp 0
USDJPYp 2
NZDUSDp -1
USDCHFp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDp -6.3K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 220
XAGUSDp 512
USDCADp 74
USDJPYp 259
NZDUSDp -67
USDCHFp 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.50 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +7.17 USD
Макс. убыток в серии: -87.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.

  • Potential Daily Profit: 1-10% 
  • Maximum Equity Drawdown: Under 15% 


Нет отзывов
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLDIGGER
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
77
USD
6
71%
267
65%
35%
0.76
-0.17
USD
96%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.