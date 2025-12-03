- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
30 (57.69%)
Loss Trade:
22 (42.31%)
Best Trade:
1.91 USD
Worst Trade:
-1.48 USD
Profitto lordo:
10.78 USD (1 245 pips)
Perdita lorda:
-16.57 USD (1 533 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (4.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.09 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
1.96%
Massimo carico di deposito:
7.22%
Ultimo trade:
51 minuti fa
Trade a settimana:
52
Tempo di attesa medio:
18 secondi
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
30 (57.69%)
Short Trade:
22 (42.31%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
0.36 USD
Perdita media:
-0.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.81 USD (5)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.06 USD
Massimale:
6.90 USD (5.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.60% (6.90 USD)
Per equità:
0.55% (0.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDp
|-6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDp
|-270
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.91 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +4.09 USD
Massima perdita consecutiva: -4.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.
- Potential Daily Profit: 1-10%
- Maximum Equity Drawdown: Under 15%
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
117
USD
USD
1
100%
52
57%
2%
0.65
-0.11
USD
USD
6%
1:500