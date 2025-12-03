SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GOLDIGGER
Yann Gabriel Bozor

GOLDIGGER

Yann Gabriel Bozor
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -37%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
175 (65.54%)
Negociações com perda:
92 (34.46%)
Melhor negociação:
14.50 USD
Pior negociação:
-14.47 USD
Lucro bruto:
143.38 USD (9 959 pips)
Perda bruta:
-188.40 USD (17 414 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (7.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.05 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
34.54%
Depósito máximo carregado:
173.80%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
151 (56.55%)
Negociações curtas:
116 (43.45%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.17 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-87.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.53 USD (14)
Crescimento mensal:
-24.22%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
116.96 USD
Máximo:
117.80 USD (95.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.58% (117.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.36% (76.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDp 130
XAUUSDp 80
GBPUSDp 12
XAGUSDp 11
USDCADp 11
USDJPYp 10
NZDUSDp 7
USDCHFp 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDp -73
XAUUSDp -22
GBPUSDp 2
XAGUSDp 48
USDCADp 0
USDJPYp 2
NZDUSDp -1
USDCHFp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDp -6.3K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 220
XAGUSDp 512
USDCADp 74
USDJPYp 259
NZDUSDp -67
USDCHFp 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14.50 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +7.17 USD
Máxima perda consecutiva: -87.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.

  • Potential Daily Profit: 1-10% 
  • Maximum Equity Drawdown: Under 15% 


Sem comentários
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLDIGGER
30 USD por mês
-37%
0
0
USD
77
USD
6
71%
267
65%
35%
0.76
-0.17
USD
96%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.