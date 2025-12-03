- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
267
Negociações com lucro:
175 (65.54%)
Negociações com perda:
92 (34.46%)
Melhor negociação:
14.50 USD
Pior negociação:
-14.47 USD
Lucro bruto:
143.38 USD (9 959 pips)
Perda bruta:
-188.40 USD (17 414 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (7.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.05 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
34.54%
Depósito máximo carregado:
173.80%
Último negócio:
46 minutos atrás
Negociações por semana:
91
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
151 (56.55%)
Negociações curtas:
116 (43.45%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.17 USD
Lucro médio:
0.82 USD
Perda média:
-2.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-87.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.53 USD (14)
Crescimento mensal:
-24.22%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
116.96 USD
Máximo:
117.80 USD (95.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.58% (117.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.36% (76.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDp
|130
|XAUUSDp
|80
|GBPUSDp
|12
|XAGUSDp
|11
|USDCADp
|11
|USDJPYp
|10
|NZDUSDp
|7
|USDCHFp
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDp
|-73
|XAUUSDp
|-22
|GBPUSDp
|2
|XAGUSDp
|48
|USDCADp
|0
|USDJPYp
|2
|NZDUSDp
|-1
|USDCHFp
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDp
|-6.3K
|XAUUSDp
|-2.1K
|GBPUSDp
|220
|XAGUSDp
|512
|USDCADp
|74
|USDJPYp
|259
|NZDUSDp
|-67
|USDCHFp
|75
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.
- Potential Daily Profit: 1-10%
- Maximum Equity Drawdown: Under 15%
