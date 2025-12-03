SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLDIGGER
Yann Gabriel Bozor

GOLDIGGER

Yann Gabriel Bozor
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -37%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
267
Gewinntrades:
175 (65.54%)
Verlusttrades:
92 (34.46%)
Bester Trade:
14.50 USD
Schlechtester Trade:
-14.47 USD
Bruttoprofit:
143.38 USD (9 959 pips)
Bruttoverlust:
-188.40 USD (17 414 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (7.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.05 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
34.54%
Max deposit load:
173.80%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
91
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
151 (56.55%)
Short-Positionen:
116 (43.45%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-87.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.53 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-24.22%
Algo-Trading:
71%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
116.96 USD
Maximaler:
117.80 USD (95.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.58% (117.80 USD)
Kapital:
74.36% (76.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDp 130
XAUUSDp 80
GBPUSDp 12
XAGUSDp 11
USDCADp 11
USDJPYp 10
NZDUSDp 7
USDCHFp 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDp -73
XAUUSDp -22
GBPUSDp 2
XAGUSDp 48
USDCADp 0
USDJPYp 2
NZDUSDp -1
USDCHFp 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDp -6.3K
XAUUSDp -2.1K
GBPUSDp 220
XAGUSDp 512
USDCADp 74
USDJPYp 259
NZDUSDp -67
USDCHFp 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14.50 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -87.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Discover our Gold (XAUUSD) scalping signal on the 1-minute (M1) timeframe, copy 30$ will increase later.

  • Potential Daily Profit: 1-10% 
  • Maximum Equity Drawdown: Under 15% 


Keine Bewertungen
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 13:04
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 23:56
High current drawdown in 60% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 20:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 09:05
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 09:20
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 06:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 23:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
