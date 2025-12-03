- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
48 (76.19%)
損失トレード:
15 (23.81%)
ベストトレード:
6.18 EUR
最悪のトレード:
-15.82 EUR
総利益:
106.63 EUR (9 965 pips)
総損失:
-50.03 EUR (5 851 pips)
最大連続の勝ち:
13 (21.81 EUR)
最大連続利益:
23.71 EUR (8)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
97.92%
最大入金額:
5.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.67
長いトレード:
36 (57.14%)
短いトレード:
27 (42.86%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
0.90 EUR
平均利益:
2.22 EUR
平均損失:
-3.34 EUR
最大連続の負け:
3 (-4.26 EUR)
最大連続損失:
-15.82 EUR (1)
月間成長:
5.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.26 EUR
最大の:
21.18 EUR (1.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.87% (20.16 EUR)
エクイティによる:
6.03% (63.67 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|4
|GBPCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDSGD
|4
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|19
|NZDUSD
|6
|AUDSGD
|-9
|EURAUD
|8
|EURCAD
|8
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|12
|EURGBP
|8
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|-6
|CADCHF
|2
|USDCAD
|-18
|EURNZD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|540
|GBPCAD
|1.4K
|NZDUSD
|347
|AUDSGD
|-1.1K
|EURAUD
|795
|EURCAD
|1.2K
|EURUSD
|337
|GBPCHF
|273
|GBPUSD
|644
|EURGBP
|298
|EURCHF
|68
|AUDUSD
|228
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|131
|USDCAD
|-2.6K
|EURNZD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.18 EUR
最悪のトレード: -16 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +21.81 EUR
最大連続損失: -4.26 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
レビューなし
